Briatore, Covid positivo, in quarantena a casa della Santanchè (Di sabato 29 agosto 2020) Il patron del Billionaire dopo l’ospedale abiterà in un’ala indipendente della grande abitazione milanese della senatrice di Fratelli d’Italia. Inchiesta sui dati fasulli dei registri di ingresso del locale. Flavio Briatore era stato ricoverato al San Raffaele di Milano domenica sera per una prostatite ma dopo fatto il tampone è risultato essere positivo al Covid-19 come i 60 dipendenti dello staff del suo locale per vip in CostaArticolo completo: Briatore, Covid positivo, in quarantena a casa della Santanchè dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

