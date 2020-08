Alessandra Casale: “Mi hanno rapito i gatti. Forse chiederanno un riscatto, aiutateci” (Di sabato 29 agosto 2020) Sono stati rubati Morgana e Ciro, i due gatti dell’attrice Alessandra Casale. Ora, Forse, i ladri chiederanno il riscatto. L’insolito furto è avvenuto qualche sera fa, quando dei ladri si sono introdotti nell’abitazione del compagno dell’ex volto della Tv Delle Ragazze, l’imprenditore Antonio Nasca, che si trova in via Federico Verdinois, nel quartiere di Colli Aniene a Roma. I malviventi hanno portato via i due gattini, rispettivamente dieci e appena cinque mesi di vita. Assieme a loro, sono stati portati via anche la cuccia, la lettiera e i loro giochini. “I furfanti hanno preso 3 cose di poco valore, visto un trasloco in dirittura di arrivo, ma hanno portato via i piccoli. ... Leggi su ilfattoquotidiano

