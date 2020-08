Agente Osimhen: «Napoli come casa sua. Gattuso è perfetto» (Di sabato 29 agosto 2020) William D’Avila, Agente di Victor Osimhen, ha parlato dei primi giorni dell’attaccante ivoriano al Napoli William D’Avila, Agente di Victor Osimhen, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo dei primi giorni dell’attaccante ivoriano al Napoli. ESORDIO – «Siamo estremamente felici della prestazione di Victor. Cosa mi ha detto dopo la partita? Niente di speciale. Mi ha chiamato e mi ha confessato di essere estremamente contento per i primi gol in azzurro. Non sta vivendo nessun tipo di pressione, sa come essere un un grande attaccante. Il suo obiettivo è fare tanti gol, quindi nessuna pressione». Gattuso – «perfetto, tutto. Victor si sente già a ... Leggi su calcionews24

