Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2020 ore 17:15 (Di venerdì 28 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 28 AGOSTO 2020 ORE 17.20 SIMONE PAZZAGLIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI PORTONACCIO IN DIREZIONE TANGENZIALE EST PRESTARE ATTENZIONE ALLA GUIDA CODE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRA APPIA E PONTINA SI VIAGGIA INCOLONNATI ANCHE SULLA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL RomaNO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE SONO TERMINATE LA VERIFICHE TECNICHE SULLA METRO C A SEGUITO DI SCOSSA DI TERREMOTO E LA CIRCOLazioNE E’ TORNATA REGOLARE PER GLI EVENTI A FIUMICINO DOMANI 29 AGOSTO E DOMENICA, DALLE ORE 17:30 ALLE ORE 1:00, DIVIETO DI ACCESSO E SOSTA IN VIALE NETTUNO ... Leggi su romadailynews

