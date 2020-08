Tiziano Ferro, il triste addio al cane Beau: “Amore e gratitudine” (Di venerdì 28 agosto 2020) Tiziano Ferro e il marito Victor Allen avevano adottato Beau (ed Ellie) quattro mesi fa da un canile: “Un angelo che ha portato amore” Dopo giorni di apprensione, la notizia che Tiziano Ferro non avrebbe mai voluto ricevere: il suo amato Beau non ce l’ha fatta. “Il suo cuore si è fermato questa notte”, racconta su Instagram il cantante di Latina che tra le lacrime ricorda: “Gli unici quattro mesi della sua vita fuori da un canile, gli ultimi quattro della sua vita. Ma quanto amore…”, lanciandosi infine in un appello ai suoi follower: “Adottate un cane adulto, pensateci se potete”. View this post on Instagram Beau non ce l’ha ... Leggi su zon

Corriere : Morto Beau, il cane adottato da Tiziano Ferro e dal marito Victor - HuffPostItalia : 'Beau non ce l'ha fatta': muore il cane di Tiziano Ferro - LaStampa : “Beau non ce l’ha fatta”, è morto il cane di Tiziano Ferro @fulviocerutti Il messaggio di @TizianoFerro : adottate… - LEBBY4EVER : RT @Faraone2016: “Beau non ce l’ha fatta”, è morto il cane di Tiziano Ferro - barinewstv : Tiziano Ferro in lacrime per la sua Beau -

Ultime Notizie dalla rete : Tiziano Ferro Tiziano Ferro, il cane Beau non ce l’ha fatta: «Quattro mesi d’amore» Vanity Fair Italia Tiziano Ferro in lacrime, il cane è morto: "Ma adottateli da adulti, fate un gesto d'amore come me"

"Beau non ce l’ha fatta. Il suo cuore si è fermato durante la notte. La nostra gratitudine verso di voi non ha limite, nessun limite davvero". Così Tiziano Ferro annuncia su Instagram la morte del can ...

Daniele Scardina positivo al coronavirus

Un altro caso accertato a Ballando con le stelle"Abbiamo il risultato dei tamponi, siamo tutti negativi salvo Daniele Scardina". Milly Carlucci, la conduttrice del programma ha postato su Instagram un ...

"Beau non ce l’ha fatta. Il suo cuore si è fermato durante la notte. La nostra gratitudine verso di voi non ha limite, nessun limite davvero". Così Tiziano Ferro annuncia su Instagram la morte del can ...Un altro caso accertato a Ballando con le stelle"Abbiamo il risultato dei tamponi, siamo tutti negativi salvo Daniele Scardina". Milly Carlucci, la conduttrice del programma ha postato su Instagram un ...