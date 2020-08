Striscia la notizia: grave lutto per l’inviato Valerio Staffelli (Di venerdì 28 agosto 2020) Ore difficili per Valerio Staffelli. Giovedì 27 agosto lo storico inviato di Striscia la notizia – noto per la consegna dei Tapiri a politici, sportivi e personaggi famosi – ha perso l’adorato papà. A darne l’annuncio è stato il diretto interessato con un post su Instagram, dove ha ringraziato l’amato genitore. Gennaro Staffelli, detto Ciccio, … L'articolo Striscia la notizia: grave lutto per l’inviato Valerio Staffelli proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

