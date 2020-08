Sampdoria, nome nuovo per l’attacco; è Raguz dal Lask (Di venerdì 28 agosto 2020) Calciomercato Sampdoria: i blucerchiato avrebbero messo gli occhi su Marko Raguz del Lask La Sampdoria è alla ricerca di attaccanti. L’obiettivo in cima alla lista è sempre Ernesto Torregrossa del Brescia, ma negli giorni si starebbe monitorando anche un nome nuovo. Secondo Tuttosport, i blucerchiati starebbero seguendo Marko Raguz; attaccante 22enne del Lask che lo scorso anno ha giocato anche in Europa League. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

mursili13 : @UCS1946 @Marco_dreams Si si goliardia. ???????????? Tanto che Ranieri chiese scusa a nome della Sampdoria. Ma te sei il… - paola_pam80 : @sampdoria segnatevi sto nome.... Gonçalo Ramos del Benfica. Se, questo mercato, non inizia davvero, sarà la fine p… - LucaS10353219 : @sampdoria @TorinoFC_1906 @k_linetty Quando si compra , si nomina per primo @unavitadacinema, ancor prima di nomina… - ERRE912 : @DiMarzio @TorinoFC_1906 @sampdoria @SkySport Gian sai almeno il nome dello stadio in cui giocherà la #juventus ? - DorianG95903350 : @Lucaucce Il male della Sampdoria ha un solo nome....l'attuale (p)residente. -