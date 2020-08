Playoff NBA – Jaylen Brown tuona: “chi lascia la bolla torna a casa dai suoi cari o va a protestare in strada?” (Di venerdì 28 agosto 2020) Jaylen Brown è sempre stato uno dei cestisti più attivi nelle proteste contro razzismo e violenza della polizia nelle ultime settimane. Il cestista dei Celtics non ha mancato di far sentire la propria voce anche durante le proteste delle ultime ore, legate al caso Jacob Blake. Brown ha lanciato un duro monito verso i colleghi: “se vene andate dalla bolla andrete a casa e uscirete con i vostri cari, o sarete in trincea, per le strade, a protestare?“. La stella di Boston si è rivolta così verso i colleghi, chiedendo di non abbandonare la protesta anche fuori dalla bolla, o di restare e far sentire la propria voce su un palcoscenico ‘privilegiato’ come quello dei parquet NBA.L'articolo ... Leggi su sportfair

