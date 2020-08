Nanni: su precarie asili e infanzia Comune rispetti leggi (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma – “Purtroppo anche oggi sono costretto a protocollare esposti contro il Comune di Roma visto che non rispetta le leggi vigenti”. Così in una nota Dario Nanni, consigliere del gruppo misto del VI Municipio. “Oggi ho presentato due esposti al Segretario Comunale e al Prefetto per chiedere di controllare alcune procedure riguardanti le lavoratrici precarie dei nidi e della scuola dell’infanzia. Andiamo per ordine, l’amministrazione capitolina chiede a queste lavoratrici una certificazione di idoneità lavorativa che, come previsto da diverse leggi ( 165/2001, 81/2008 e 98/2013), è a carico del datore di lavoro, l’organizzazione, la gestione e le spese da sostenere”. “Ricordo inoltre per l’ennesima volta la ... Leggi su romadailynews

