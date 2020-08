Fiorentina, idea Pavoletti: l’attaccante è in uscita dal Cagliari (Di venerdì 28 agosto 2020) La Fiorentina pensa a Leonardo Pavoletti per l’attacco: la punta, reduce da un infortunio, è in uscita dal Cagliari La Fiorentina sta pensando a Leonardo Pavoletti in vista della prossima stagione. L’attaccante, reduce dall’ennesimo infortunio, ha recuperato la condizione fisica ma resta in uscita dal Cagliari. Come rivelato dall’edizione odierna di Tuttosport, il club viola vorrebbe acquistare un attaccante di esperienza e qualità ma a basso costo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

German Pezzella della Fiorentina è un’opzione che il Milan valuta per rinforzare la retroguardia. La Fiorentina ha fissato il prezzo dell’ex Betis Siviglia. Il Milan prenderà un nuovo difensore centra ...

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno parlando di Federico Chiesa: “L’ultima idea bianconera è tornare su Chiesa, ad oggi le richieste della Fiorentina erano di almeno sessanta mi ...

