FED inaugura stagione della flessibilità. Che farà la BCE? (Di venerdì 28 agosto 2020) Crolla anche il muro fin qui granitico del 2% – finora visto dalla Federal Reserve come soglia target di politica monetaria per l’inflazione, oltre la quale sarebbe opportuno alzare i tassi per non far surriscaldare l’economia. A dare l’annuncio storico che segna di fatto il cambio di strategia, è stato ieri il Presidente Powell che con il suo discorso, quanto mai atteso da mercati e investitori, ha dato il via al simposio di Jackson Hole, (quest’anno in versione virtuale in scia all’emergenza sanitaria del coronavirus ), uno degli appuntamenti economici più attesi e importanti dell’anno, spesso come stavolta utilizzato dai banchieri centrali per mandare messaggi di politica monetaria. La Federal Reserve, dunque, cambia il suo obiettivo di inflazione: non sarà più il 2% fisso, ma il 2% nella ... Leggi su quifinanza

