Europei di ciclismo – Ancora un podio per l’Italia: azzurri di bronzo nella Mixed Relay (Di venerdì 28 agosto 2020) Ancora un ottimo risultato per l’Italia del ciclismo: la squadra azzurra ha conquistato oggi, a Plouay, un fantastico bronzo nella prova Mixed Relay. La vittoria è andata alla Germania, che si è lasciata alle spalle la Svizzera e l’Italia. La gara di Edorardo Affini, Liam Bertazzo, ittoria Bussi, Elena Cecchini, Vittoria Guazzini e Davide Plebani è terminata con un distacco di 2’33” rispetto alla Germania, prima col tempo di 1.14.14.L'articolo Europei di ciclismo – Ancora un podio per l’Italia: azzurri di bronzo nella Mixed Relay SPORTFAIR. Leggi su sportfair

