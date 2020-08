De Luca: “In queste condizioni non è possibile aprire le scuole”. E sfida Salvini (Di venerdì 28 agosto 2020) Il presidente della Regione Campania lo ha dichiarato durante un incontro presso l’Ordine degli Psicologi. Con Salvini un “dibattito pubblico sulla Sanità in Campania”. Le attuali condizioni – ripresa dei contagi e stato dell’arte delle infrastrutture scolastiche – rende difficile pensare ad una apertura delle scuole. Lo ha affermato il governatore della Campania Vincenzo De … L'articolo De Luca: “In queste condizioni non è possibile aprire le scuole”. E sfida Salvini proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

