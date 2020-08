Dajana Roncione, a settembre il matrimonio con Thom Yorke (Di venerdì 28 agosto 2020) Il prossimo 19 settembre l’attrice Dajana Roncione e il celebre cantante dei Radiohead convoleranno a nozze, la cerimonia si svolgerà a Villa Valguarnera a Bagheria L’attrice monrealese, Dajana Roncione, ha annunciato le nozze con il cantante dei Radiohead Thom Yorke. Il matrimonio si terrà il prossimo 19 settembre nella suggestiva location di Villa Valguarnera a Bagheria. Alla cerimonia saranno presenti 120 invitati, anche se erano stati previsti 200. Il numero di invitati è diminuito a causa dell’emergenza Covid. La storia d’amore tra Dajana Roncione e Thom Yorke inizia nel 2016, dopo la morte della prima moglie di Tom. L’attrice adesso vive ad Oxford ... Leggi su zon

