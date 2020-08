Briatore: «Al Billionaire 100 persone in 1000 metri quadri, che ci posso fare se stavano appiccicati?» (Di venerdì 28 agosto 2020) «Sono ricoverato in una stanza da solo. Non prendo ossigeno e tanto meno sono intubato, altrimenti sarei un fenomeno visto che le sto parlando al cellulare». Sono le parole di Flavio Briatore, intervistato da La Stampa. L’imprenditore è ricoverato nel reparto «solventi» del San Raffaele di Milano dopo aver scoperto la positività al Covid. Racconta di essere stato ricoverato per altri problemi e di essere stato sottoposto, come tutti, a tampone. Si sente bene,dice. Briatore parla del «Billionaire», che è diventato un focolaio del virus, con oltre 50 persone positive ed un dipendente finito in rianimazione. «Al Billionaire abbiamo sempre rispettato le regole, facendo entrare il giusto numero di persone. Ma vedendo come ... Leggi su ilnapolista

