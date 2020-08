Bordoni: Raggi anticipa le scuse, ma non la ripartenza (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma – “La Raggi anticipa le scuse, non la ripartenza. Piano per la Scuola, tempo scaduto, nella Capitale non si sa come riaprire. È proprio il caso di dirlo..’Excusatio non petita’… cosi’ sulla scuola la sindaca Raggi mette le mani avanti ed esorta il drappello di giornalisti convocati per un punto stampa ad una sorta di ‘volemose bene, annamo avanti’ perche’ sbagliando si impara e migliora. Peccato che il sindaco e’ anche il responsabile della condizione di salute della popolazione del suo territorio. Oltre ad aver poco chiaro il suo ruolo, chiedendo clemenza alla Stampa, sbaglia anche interlocutore”. Cosi’ in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide ... Leggi su romadailynews

Agenpress : Roma, Davide Bordoni (Lega): Sottosegretario per la Capitale? La volpe e l'uva per M5s-Pd - LavoroLazio_com : Ambiente, Bordoni (Lega): 'Cocciniglia a Roma, silenzio dalle Amministrazioni competenti' 'La Raggi ci tiene a prec… - PoliticaNewsNow : Roma, Bordoni (Lega): 'Romani disertano spiagge urbane, Raggi pensi al Verde pubblico' - LavoroLazio_com : Roma, Bordoni (Lega): 'Romani disertano spiagge urbane, Raggi pensi al Verde pubblico' 'La Raggi ha aperto cinque s… - Bordoni_Ostia : Sono tornato a vedere la #PistaCiclabile di #Ostia by #Raggi e #Cinquestelle. Seguitemi! -

Ultime Notizie dalla rete : Bordoni Raggi Bordoni: Raggi anticipa le scuse, ma non la ripartenza RomaDailyNews Roma, Bordoni «Un sottosegretario per la Capitale? Il Pd fa come la Volpe e l'Uva».

«Raggi sottosegretario per Roma Capitale? Se il Pd prima cerca di far perdere la Raggi poi, come la volpe e l'uva non ci arriva, ed ecco che le offre uno strapuntino. La diretta interessata non confer ...

Ztl a Roma: varchi elettronici aperti fino al 30 agosto

I varchi elettronici, nelle Ztl a Roma, resteranno aperti fino al 30 agosto. Il Movimento 5 Stelle è indeciso sulla proroga. “Non prorogare la Ztl dal 31 agosto nel centro storico sarebbe una scelta c ...

«Raggi sottosegretario per Roma Capitale? Se il Pd prima cerca di far perdere la Raggi poi, come la volpe e l'uva non ci arriva, ed ecco che le offre uno strapuntino. La diretta interessata non confer ...I varchi elettronici, nelle Ztl a Roma, resteranno aperti fino al 30 agosto. Il Movimento 5 Stelle è indeciso sulla proroga. “Non prorogare la Ztl dal 31 agosto nel centro storico sarebbe una scelta c ...