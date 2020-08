Alla ricerca del veleno di Alexei Navalny e del suo livello di concentrazione (di S. Strano Rossi) (Di venerdì 28 agosto 2020) (A cura di Sabina Strano Rossi, tossicologa forense, docente di Medicina legale all’Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Roma) Aleksei Navalny, il principale oppositore politico del governo russo, presenta “tracce di avvelenamento”. A confermarlo i medici dell’ospedale La Charitè di Berlino, dove è stato trasferito sabato scorso in eliambulanza dopo essersi sentito male in aereo. In attesa di maggiori dati e approfondimenti sul caso, proviamo a capire che cosa l’ha avvelenato.Sulla base delle notizie disponibili dalle agenzie di stampa sembra che Navalny sia in stato di intossicazione dovuto a una non specificata sostanza con attività anticolinesterasica. Tali sostanze possono essere di origine naturale, come la fisostigmina, che ha ... Leggi su huffingtonpost

