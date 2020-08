S'indaga sui clienti del Billionaire (Di venerdì 28 agosto 2020) Se è vero che «una telefonata allunga la vita», come prometteva un vecchio spot tv, ora un numero di telefono falso potrebbe accorciarla. Come ai «furbetti del numerino» inventato, lasciato dai possibili contagiati del Billionaire che avevano prenotato i tavoli del locale modaiolo della Costa Smeralda indicando falsi recapiti pur di non essere tracciati. Proprio ora che il «contact tracing», ossia il sistema che permette di sapere se si è entrati in contatto con un contagiato del nuovo focolaio divampato ad Arzachena con 58 positivi, li potrebbe salvare dal Covid. O «CoVip», come ormai potrebbe essere ribattezzato il coronavirus, considerati i tanti casi di persone famose o ritrovi-vip (come Cortina D'Ampezzo: un ragazzo ieri è stato riscontrato positivo dopo aver partecipato al ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : indaga sui S'indaga sui clienti del Billionaire Il Tempo Zoomafia. In Sicilia un indagato ogni 7 ore per maltrattamenti agli animali. I dati in provincia di Trapani

I crimini a danno di animali perpetrati in Sicilia sotto la lente d’ingrandimento dell’Osservatorio Zoomafia LAV, con il Rapporto Zoomafia 2020, alla sua ventunesima edizione, redatta da Ciro Troiano, ...

Fondi Lega, la traccia dei 49 milioni in operazioni bancarie. Perquisita la società di un deputato leghista

