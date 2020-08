Over the Alps, romanzo giallo o videogame? L’idea di una startup (Di giovedì 27 agosto 2020) Questo articolo Over the Alps, romanzo giallo o videogame? L’idea di una startup . Over the Alps è il nuovo videogame ideato dalla startup londinese Stave Studios, un mix tra suspense e azione. Scopriamolo insieme. E’ uscito per Nintendo Switch ieri il videogame ideato da Samuel Partridge, Matthew Arneil e Joshua Callaghan, tre ragazzi londinesi che insieme hanno unito le idee per dar vita a un gioco molto interessante. Il … Leggi su youmovies

Ultime Notizie dalla rete : Over the Over the Alps, così i romazi gialli diventano videogame | The Next Tech StartupItalia.eu Over the Alps, romanzo giallo o videogame? L’idea di una startup

Over the Alps è il nuovo videogame ideato dalla startup londinese Stave Studios, un mix tra suspense e azione. Scopriamolo insieme. E’ uscito per Nintendo Switch ieri il videogame ideato da Samuel Par ...

The Beatbox e Carlo Massarini, alla Cavea del Parco della Musica si rinnova il mito dei Beatles

Molto più che un semplice tributo ai Beatles, la performance dei Beatbox si propone di far rivivere l’energia e il fascino del mitico quartetto di Liverpool. Per ottenere il risultato desiderato nulla ...

