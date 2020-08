Follia in Spagna, chiede a due clienti di usare la mascherina: cameriere preso a morsi (Di giovedì 27 agosto 2020) Un cameriere è stato aggredito e preso a morsi da due clienti di un bar per aver chiesto loro di rispettare le norme sanitarie e di utilizzare le mascherine all'interno del locale. Il fatto è avvenuto ... Leggi su globalist

globalistIT : - dearsophiet : Ho appena visto i prezzi di un locale a Piazza di Spagna e penso siano pura follia. Se dovete mangiare a Roma fat… - stefanobellini : @pestapere Ma questa è follia. Sono tornato da Spagna, mi hanno obbligato a fare il tampone. Sono risultato negativ… - AGlubinski : RT @Simo_Fiore: Oggi +947 nuovi contagi in #Italia. Certo, rispetto a #Francia, #Spagna, #Grecia, #Croazia e altri siamo ancora molto indie… - virginiasacchi : RT @Simo_Fiore: Oggi +947 nuovi contagi in #Italia. Certo, rispetto a #Francia, #Spagna, #Grecia, #Croazia e altri siamo ancora molto indie… -

Ultime Notizie dalla rete : Follia Spagna

Globalist.it

Un cameriere è stato aggredito e preso a morsi da due clienti di un bar per aver chiesto loro di rispettare le norme sanitarie e di utilizzare le mascherine all'interno del locale. Il fatto è avvenuto ...Lionel Messi, attaccante in forza al Barcellona, avrebbe deciso di lasciare il club catalano. L'Inter (e non solo) monitora la situazione.