Emma Marrone è guarita: “Sono definitivamente fuori dalla malattia” (Di giovedì 27 agosto 2020) Emma Marrone è guarita. Ad annunciarlo, è l'artista salentina su Grazia, a cui ha rilasciato una recente intervista. A meno di un anno dall'ultima operazione che ha dovuto subire per una nuova recrudescenza della malattia, Emma Marrone può finalmente dichiarare di essere guarita: "Sono morta e risorta". "Quando ha squillato il telefono, era il mio medico. Ho pensato: 'Ci risiamo'. Ho pensato che dovessi ricominciare tutto da capo. Invece mi diceva che in base agli ultimi esami sono uscita definitivamente dalla malattia" L'artista aveva rivelato di doversi fermare per sottoporsi a una nuova operazione, dalla quale si è ripresa completamente in breve tempo. Dopo la convalescenza, ... Leggi su optimagazine

