Da Beckenbauer a pedina di scambio: la parabola di Demme a Napoli in appena sette mesi (Di giovedì 27 agosto 2020) L’avventura di Rino Gattuso sulla panchina del Napoli è stata accompagna sin dal primo giorno da toni mediatici morigerati. Mai sopra le righe, mai enfatici, soprattutto le testate giornalistiche locali. Nel rispetto dello stile british. Il suo primo giorno di allenamento produsse i titoli: “Qui si pedala”. Come a dire: “è finita la pacchia”. Concetto ribadito due giorni fa dal presidente Aurelio De Laurentiis mentre sul campo Gattuso stava studiando il ritorno al 4-4-2 per far giocare Mertens e Osimhen. Anche per gli acquisti è stato utilizzato lo stesso metro dal punto di vista mediatico. Nessun eccesso, ad esempio, per l’arrivo di Demme. Nessuna sottolineatura del suo nome: Diego. Né del tifo del padre per il Napoli. Mai. Massima sobrietà. Alle prime prestazioni, ... Leggi su ilnapolista

