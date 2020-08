Coronavirus, Scuola: Usr, campagna sensibilizzazione su test sierologici (Di giovedì 27 agosto 2020) L'Aquila - Il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, Antonella Tozza, ha inviato una circolare ai dirigenti scolastici, per dare, "la più ampia diffusione possibile" tra il personale docente e non, sulle comunicazioni relative alle modalità per effettuare, gratuitamente e su base volontaria, i test sierologici in applicazione del protocollo del Miur per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid 19. La campagna, cominciata lunedì scorso, terminerà il 7 settembre. Alla circolare è allegata la nota del Dipartimento di sanità - Servizio prevenzione della Regione Abruzzo con specifiche indicazioni territoriali in merito all'effettuazione dei test con anche l'indicazione delle ... Leggi su abruzzo24ore.tv

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Scuola Scuola, Conferenza Regioni: ok a documento su gestione focolai. Ancora dubbi su trasporti Sky Tg24 Covid, Cartabellotta (Gimbe): "Non riaprire le scuole sarebbe una grande mazzata per il Paese"

La fondazione effettua ogni settimana un monitoraggio indipendente dei dati riguardanti l'emergenza coronavirus. Così il presidente Cartabellotta: "E' una decisione politica, ma non riaprire le scuole ...

Coronavirus: al momento tutti negativi i tamponi effettuati sul personale scolastico

Al momento sono tutti negativi i tamponi effettuati sul personale scolastico per verificare la positività al covid 19: lo comunica l’assessore ... lasciano sperare in un avvio della scuola in ...

