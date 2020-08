Appuntamenti macroeconomici del 27 agosto 2020 (Di giovedì 27 agosto 2020) (Teleborsa) – Giovedì 27/08/2020 06:30 Giappone: Indice attività complessiva (preced. -4,1%) 08:45 Francia: Fiducia imprese, mensile (atteso 84 punti; preced. 82 punti) 10:00 Unione Europea: M3, annuale (atteso 9,2%; preced. 9,2%) 10:00 Italia: Ordini industria, mensile (preced. 42,2%) 10:00 Italia: Fatturato industria, mensile (preced. 41,9%) 14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 925K unità; preced. 1,11 Mln unità) 14:30 USA: PIL, trimestrale (atteso -32,6%; preced. -5%) 16:00 USA: Vendita case in corso, mensile (atteso 4,5%; preced. 16,6%) 16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 43 Mld piedi cubi) Leggi su quifinanza

Teleborsa

