Test rapido, tampone e campione sierologico: ecco come funzionano (Di mercoledì 26 agosto 2020) In tempi di Covid-19 termini come tampone nasofaringeo o Test sierologico sono entrati a far parte del lessico anche dei comuni cittadini. Per aiutarci a capire l'Agi ha realizzato uno schema che ... Leggi su globalist

Coronavirus, in Alto Adige test sierologici agli insegnanti: in 107 sono risultati positivi. Ora dovranno sottoporsi a tampone

BOLZANO. Sono oltre 3500 i docenti che in Alto Adige nei giorni 24 e 25 agosto hanno effettuato il test rapido per determinare se c'è la presenza di anticorpi nel sangue della persona sottoposta all’e ...

Screening Covid per il personale del sistema scolastico provinciale reggiano

Sono iniziati nella giornata di oggi in tutti i Distretti della provincia i test sierologici per tutto il personale del sistema scolastico pubblico, paritario e privato della provincia di Reggio Emili ...

