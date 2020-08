Tenet, in 700 sale l’ultima opera di di Christopher Nolan: trama e recensione (Di mercoledì 26 agosto 2020) Esce oggi “Tenet”, l’undicesimo film del regista britannico Christopher Nolan, girato in sette Paesi con budget da ben 220 milioni di dollari. Un attentato nella sala strapiena di un teatro dell’opera, crepitio di spari, con grande profusione di assordanti bassi, e poi solo cento esplosioni, gas tossici e soldati armati fino ai denti. Questo l’incipit … Leggi su 2anews

fattoquotidiano : Esce in 700 sale l’ultimo film di Nolan, frutto di una mega produzione: per due ore e mezza lo spettacolo è quasi s… - IlTempoLibero1 : Un attentato nella sala strapiena di un teatro dell’opera, crepitio di spari, con grande profusione di assordanti b… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cultura & Spettacoli Arriva Tenet, e si mangia il tempo Dal 26 agosto in 700 copie il blockbuster di N… - MediaHotelRadio : RT @Agenzia_Ansa: Arriva #Tenet, e si mangia il tempo #cinema #ANSA - AltreNews : RT @Agenzia_Ansa: Arriva #Tenet, e si mangia il tempo #cinema #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Tenet 700 Arriva Tenet, e si mangia il tempo Agenzia ANSA Weekend al cinema: ecco i film imperdibili in uscita

Il film più atteso del weekend è sicuramente Tenet, ultima fatica di Christopher Nolan che dopo capolavori come Interstellar, Inception (di cui si celebra il decennale in questo periodo), Dunkirk e la ...

il giorno di Tenet: il film di Nolan esce oggi in Italia e in altri 70 paesi

Spettacoli e Cultura - il giorno di Tenet: il film di Nolan esce oggi in Italia e in altri 70 paesi. Saranno 700 le sale italiane messe a disposizione del film: numeri non molto differenti dai grandi ...

Il film più atteso del weekend è sicuramente Tenet, ultima fatica di Christopher Nolan che dopo capolavori come Interstellar, Inception (di cui si celebra il decennale in questo periodo), Dunkirk e la ...Spettacoli e Cultura - il giorno di Tenet: il film di Nolan esce oggi in Italia e in altri 70 paesi. Saranno 700 le sale italiane messe a disposizione del film: numeri non molto differenti dai grandi ...