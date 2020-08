Temptation Island, su Instagram spuntano altre due coppie in gara (Di mercoledì 26 agosto 2020) La nuova edizione di Temptation Island è alle porte: su Instagram una terza coppia si presenta agli spettatori. Alessia Marcuzzi si sta preparando per la prossima edizione di Temptation Island. Ormai il reality è pronto a partire dopo un incendio che ha messo in dubbio la possibilità di cominciare nei tempi stabiliti. Sul profilo Instagram ufficiale del programma stanno spuntando i video di presentazione dei concorrenti della nuova edizione. Dopo Carlotta e Nello e Nadia e Antonio adesso è il turno delle presentazioni di Anna e Gennaro. I due stanno insieme da sei anni: dopo una proposta di matrimonio lasciata in sospeso lei ha proposto di partecipare al programma. Questa potrebbe essere, a detta di entrambi, una buona occasione per testare la solidità ... Leggi su bloglive

