Sondaggi - CarNext: ''L'auto privata è la regina della mobilità'' (Di mercoled√¨ 26 agosto 2020) Sì allauto, ma non in car sharing o in ride hailing, e no al trasporto pubblico. Così si è espresso il pubblico di un Sondaggio realizzato da OnePoll per la società di noleggio a lungo termine Leaseplan attraverso il proprio braccio che si occupa di remarketing, CarNext: l'indagine, dal titolo Covid-19 Mobility Survey, è stata condotta nell'agosto 2020 interpellando 3.000 automobilisti di sei Paesi (Francia, Germania, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Italia) riguardo alle loro preferenze in tema di mobilità nell'attuale situazione sanitaria.Stravince il trasporto privato. Ben l81% degli intervistati punta sul trasporto privato invece che sui mezzi pubblici, con il 60% che non ritiene sicure le ... Leggi su quattroruote

dinoadduci : Sondaggi - CarNext: ''L'auto privata è la regina della mobilità'' -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi CarNext Mobilità, CarNext: ''L'auto privata è la regina'' - Quattroruote.it Quattroruote Come il Covid-19 ha influito sulla mobilità

CarNext.com, il principale mercato online europeo per le auto usate di alta qualità, ha pubblicato i risultati del suo nuovo sondaggio sulla mobilità Covid-19, che ha chiesto a 3.000 persone in sei pa ...

CarNext.com, il principale mercato online europeo per le auto usate di alta qualità, ha pubblicato i risultati del suo nuovo sondaggio sulla mobilità Covid-19, che ha chiesto a 3.000 persone in sei pa ...