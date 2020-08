Scuola, Galli su La7: “E’ impossibile per i bimbi portare la mascherina per 5 ore consecutive. Non ce la faccio neanche io” (Di mercoledì 26 agosto 2020) “Certamente in un mondo ideale sarebbe opportuno che tutti i bambini portassero la mascherina a Scuola, ma è impossibile ipotizzare di mettere la mascherina per 5 ore consecutive a dei ragazzini, e ai bambini a maggior ragione. Francamente neanche io ce la faccio a tenere per 5 ore la mascherina“. Sono le parole pronunciate a “L’aria che tira estate” (La7) da Massimo Galli, primario del reparto Malattine Infettive dell’ospedale Sacco di Milano. L’infettivologo spiega: “Le mascherine, secondo logica, devono essere utilizzate nei momenti di maggior affollamento. Secondo me, bisogna tentare l’utilizzo delle mascherine all’ingresso e all’uscita della ... Leggi su ilfattoquotidiano

SkyTG24 : Scuola, Galli: “Sei ore in classe con la mascherina? Utopia” - MPenikas : FQ: Scuola, Galli su La7: “E’ impossibile per i bimbi portare la mascherina per 5 ore consecutive. Non ce la facci… - SantoMarchese : RT @fattoquotidiano: Scuola, Galli su La7: “E’ impossibile per i bimbi portare la mascherina per 5 ore consecutive. Non ce la faccio neanch… - romi_andrio : RT @fattoquotidiano: Scuola, Galli su La7: “E’ impossibile per i bimbi portare la mascherina per 5 ore consecutive. Non ce la faccio neanch… - fattoquotidiano : Scuola, Galli su La7: “E’ impossibile per i bimbi portare la mascherina per 5 ore consecutive. Non ce la faccio nea… -