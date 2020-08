Romulo: “Conte tra i migliori al mondo, ma Allegri è un mix tra lui e Ancelotti” (Di mercoledì 26 agosto 2020) “Per me Conte è uno dei migliori allenatori al mondo. Ha fatto la storia a Torino, poi è subentrato Allegri che ha dato continuità vincendo tanto”. Queste le dichiarazioni di Romulo, ex difensore o centrocampista del Brescia, sui due allenatori. “Quello che fa Conte, e che spesso molti non capiscono, è tutelare in ogni modo i suoi giocatori. Da calciatore la ritengo una gran cosa. Uno come lui ti dà la tranquillità di lavorare – ha proseguito Romulo ai microfoni di Sportitalia – Allegri è un gestore, è vicino ai giocatori in modo diverso. Una via di mezzo tra Conte e Carlo Ancelotti: non energico come il primo, non calmo come il secondo. ... Leggi su sportface

