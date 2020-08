Roma, Quartiere Africano: studente precipita dal settimo piano (Di mercoledì 26 agosto 2020) Roma, Quartiere Africano: studente precipita misteriosamente dal settimo piano – Tragedia questa mattina in via Scandriglia, al Quartiere Africano, quando alle 5.30 i residenti hanno allertato il 118 per la presenza di un corpo immobile in un cortile condominiale. Si trattava di un 27enne, studente fuorisede, che sarebbe precipitato dalla cucina della sua abitazione, posta al settimo piano. Il giovane, immediatamente trasportato all’ospedale San Giovanni Addolorata, versa ora in gravi condizioni e starebbe lottando tra la vita e la morte. Le forze dell’ordine non escludono alcuna ipotesi e ogni scenario rimane aperto. Le indagini sono affidate ai ... Leggi su romadailynews

