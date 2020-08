Rigillo e la gabbia di “Ezra Pound”: Città Spettacolo torna ad essere ‘teatro’ (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- Un solo lungo applauso. Quello finale, come conviene ad una grande performance teatrale. Mariano Rigillo affascina, come sempre e lo fa anche a Benevento, in occasione della seconda serata di Città Spettacolo. Alla vigilia del mese che lo porterà a spegnere 81 candeline, l’attore napoletano ha interpretato in maniera ineccepibile la storia di Ezra Pound, poeta e intellettuale americano che ha passato gran parte della sua vita in Italia durante la parentesi fascista della storia del Belpaese. Rigillo, accompagnato dalle letture di Anna Teresa Rossini, ha tenuto incollati alle sedute dell’Hortus Conclusus una platea numericamente importante. Una gabbia al centro del palco e lui, Ezra Pound, che passa in rassegna la sua complessa esistenza: l’ammirazione ... Leggi su anteprima24

