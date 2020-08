Regionali Veneto, la partita di Zaia contro Salvini con i fedelissimi e i manager: nella lista del governatore trent’anni di potere leghista (Di mercoledì 26 agosto 2020) Costretto a non inserire nella propria lista i suoi assessori, Luca Zaia gioca la partita contro Matteo Salvini facendo appello – oltre che al proprio indiscusso carisma, esaltato dall’emergenza Covid – ai fedelissimi. Ecco rispuntare gli Zaia-boys, amici di gioventù politica, attempati e ancor più affidabili. Ecco una scelta oculata nel territorio, dove conosce tutti e comanda indiscusso da dieci anni. Ecco i manager collocati nelle multiutilities, che sono le casseforti dei Comuni, filigrana di un potere ormai stratificato da trent’anni di amministrazione dei campanili. Ma nella battaglia non si può nemmeno fare gli schizzinosi, ed ecco allora anche chi nel ... Leggi su ilfattoquotidiano

