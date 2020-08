PSN Down, i server multiplayer sono offline: cosa sta succedendo (Di mercoledì 26 agosto 2020) Questa mattina, gli utenti della Playstation hanno avuto una brutta sorpresa. Il PSN è in Down e molte persone stanno riscontrando l’avviso di errore. Ecco cosa sta succedendo Una pessima notizia per tutti gli appassionati di Playstation e del multiplayer. Da questa mattina, il PSN è in Down. Tantissime le segnalazioni da parte di utenti … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

esports247_it : Problemi PSN: possibili down - Zyrtck1 : anche a voi #PSN down? -