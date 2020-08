PS4 riceve oggi l'aggiornamento di sistema 7.55 (Di mercoledì 26 agosto 2020) PS4 diventa un sistema sempre più stabile, a quanto pare.Sony ha da poco pubblicato un nuovo aggiornamento di sistema per PlayStation 4 in tutto il mondo. Il nuovo firmware, versione 7.55, purtroppo non introduce nuove funzionalità né apporta modifiche rivolte all'utente.Come sempre, l'unica nota sulla patch disponibile recita: "Questo aggiornamento del software migliora le prestazioni del sistema". L'update ha una dimensione di 471 MB.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : PS4 riceve

Corriere della Sera

Dopo l’annuncio dei giorni scorsi, in questi minuti abbiamo ricevuto nuove informazioni su Wonder Boy: Asha in the Monster World, il nuovo titolo dal creatore della serie di Wonder Boy Ryuichi Nishiza ...Kena: Bridge of Spirits è uno dei giochi di spicco annunciati per PlayStation 5 finora, ma non sarà disponibile in edizione al momento del lancio, fissato per la fine dell’anno su PC, PS4 e PS5. Rispo ...