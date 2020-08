Manca poco alle nozze, Elettra Lamborghini va a scegliere le fedi con Afrojack (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il 6 settembre Elettra Lamborghini giurerà amore eterno ad Afrojack. In attesa del gran giorno fervono i preparativi di una cerimonia che si preannuncia svavillante. Intanto per la cantante e il dj ... Leggi su tgcom24.mediaset

Reggina_1914 : Manca poco per il nostro Giro d'Italia ??????? Un viaggio di 38 giornate a caccia della maglia rosa ???? Buona corsa… - Piu_Europa : ? Manca poco al referendum sul #tagliodeiparlamentari e tu non ne sai nulla perché nessuno ne parla?!? ?? Non preoc… - sportli26181512 : Spinelli: 'Manca poco alla cessione del Livorno': Il Livorno sta per cambiare proprietà, lo conferma il...… - _magicx1d_ : RT @kiwiaddiction: ???Qui per ricordarvi che zayn potrebbe diventare padre anche oggi o domani. Manca davvero poco. Ora vado via ??? - sottonaper1D : RT @kiwiaddiction: ???Qui per ricordarvi che zayn potrebbe diventare padre anche oggi o domani. Manca davvero poco. Ora vado via ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Manca poco Manca poco alle nozze, Elettra Lamborghini va a scegliere le fedi con Afrojack TGCOM Fedez, pronta una nuova canzone: “Sarà un anno molto prolifico”

Il cantante e Chiara Ferragni fanno il countdown per l’anniversario di matrimonio 26-08-2020 Dopo aver dato la sua voce al grande successo di Robert Miles “Children”, diventato “Bimbi per strada”, Fed ...

Manca poco alle nozze, Elettra Lamborghini va a scegliere le fedi con Afrojack

Il 6 settembre Elettra Lamborghini giurerà amore eterno ad Afrojack. In attesa del gran giorno fervono i preparativi di una cerimonia che si preannuncia svavillante. Intanto per la cantante e il dj ol ...

Il cantante e Chiara Ferragni fanno il countdown per l’anniversario di matrimonio 26-08-2020 Dopo aver dato la sua voce al grande successo di Robert Miles “Children”, diventato “Bimbi per strada”, Fed ...Il 6 settembre Elettra Lamborghini giurerà amore eterno ad Afrojack. In attesa del gran giorno fervono i preparativi di una cerimonia che si preannuncia svavillante. Intanto per la cantante e il dj ol ...