Flavio Briatore chiarisce: ho un’infiammazione alla prostata e quasi nient’altro (Di mercoledì 26 agosto 2020) In un’intervista al Corriere della Sera Flavio Briatore smentisce le notizie che lo danno ricoverato per coronavirus in condizioni serie e con la polmonite. “Ho solo una prostatite forte, domenica sera sono andato al San Raffaele a Milano e mi hanno ricoverato” spiega l’imprenditore. “Intanto che ero qui, ho fatto il tampone e ancora non so se sono positivo”. Al giornalista che gli chiede come sta risponde di avere “un’infiammazione alla prostata e quasi nient’altro. Ma mi sento bene, molto”. Intanto un comunicato di Billionaire Life ha parlato di “leggera febbre e sintomi di spossatezza”, precisando che le condizioni dell’imprenditore erano “stabili e buone”. Leggi su laprimapagina

