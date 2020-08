Febbre, stanchezza, mal di testa, dolore muscolare e nausea tra i sintomi di una malattia pericolosa e poco conosciuta (Di mercoledì 26 agosto 2020) “Che ci azzecca” è la nuova campagna informativa di Pfizer sulla prevenzione dell’Encefalite da zecca (TBE), una delle malattie più pericolose trasmesse dal morso di zecche infette. L’idea alla base del progetto, che vede protagonista l’attore Paolo Ruffini, è ispirata al noto modo di dire comune e dà vita a una serie di contenuti costruiti su un gioco di parole, fatto anche di iperboli, per raccontare situazioni di contrasto, evidenziare possibili eventi di rischio e informare su una patologia ancora poco conosciuta, pericolosa ma prevenibile. “Non ti è mai successo nulla? Che ci azzecca” La campagna “Che ci azzecca” si sviluppa in una serie di 4 video pillole ( che raccontano altrettante situazioni potenzialmente a rischio per la ... Leggi su meteoweb.eu

Sincera23863322 : RT @MaxArgument: 1??3?? I bambini con MIS-C possono avere febbre e vari sintomi, tra cui dolore addominale, vomito, diarrea, dolore al coll… - WJohseb : RT @MaxArgument: 1??3?? I bambini con MIS-C possono avere febbre e vari sintomi, tra cui dolore addominale, vomito, diarrea, dolore al coll… - Irisamalu : RT @MaxArgument: 1??3?? I bambini con MIS-C possono avere febbre e vari sintomi, tra cui dolore addominale, vomito, diarrea, dolore al coll… - 000Salvatore : RT @giudiiiiiiiii: Quindi briatore è in buone condizioni, un po’ di febbre e solo una leggera stanchezza ..per cui migliaia di twitt di odi… - AlessandraCicc6 : RT @MaxArgument: 1??3?? I bambini con MIS-C possono avere febbre e vari sintomi, tra cui dolore addominale, vomito, diarrea, dolore al coll… -

Ultime Notizie dalla rete : Febbre stanchezza Il giovane di Girifalco positivo al Coronavirus: "La stanchezza e la febbre, ecco com'è andata&qu Gazzetta del Sud - Edizione Catanzaro, Crotone, Vibo Anche Aida Yepica e Antonella Mosetti hanno il coronavirus: "Sonno, stanchezza. No sapori"

Nuovi nomi si aggiungono alla list di vip tornati dalla Sardegna con Covid. Dopo il parrucchiere della tv Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, e gli ex volti di 'Uomini e Donne' Andrea Melc ...

Nuovi nomi si aggiungono alla list di vip tornati dalla Sardegna con Covid. Dopo il parrucchiere della tv Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, e gli ex volti di 'Uomini e Donne' Andrea Melc ...