“Era tutto programmato!” – I complottisti e i cantanti mascherati a Sanremo 2020 (Di mercoledì 26 agosto 2020) La fantasia complottara non conosce confini. Per loro ogni bizzarra coincidenza costituisce automaticamente una prova a sostegno delle loro altrettanto bizzarre ipotesi, e non si discute: è così e basta. Del resto, sono quelli svegli e voi altro non siete che un gregge dormiente. “Era tutto programmato!” – Alcuni cantanti, a Sanremo 2020, indossavano una mascherina. Per i complottisti era un evidente messaggio subliminale e la prova provata che ci troviamo al cospetto di un complotto globale. Dall’inizio della pandemia, qualche illuminato aveva già puntato il dito, per esempio, contro la mascherina di M¥SS KETA. Di tanto in tanto sbucano post simili, come quello che vi stiamo per proporre, ma la cosa che fa rabbrividire non è tanto il post in ... Leggi su giornalettismo

