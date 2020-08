Dalla clausola contrattuale alla chiamata a Guardiola: incognite e indizi sul futuro di Leo Messi (Di mercoledì 26 agosto 2020) Fra qualche anno i libri di storia del calcio potrebbero scrivere che l’ultima partita di Leo Messi con il Barcellona è stata quell’umiliante 2-8 contro il Bayern Monaco, in Champions League. Potrebbero, perché il destino del numero 10 blaugrana non è ancora stato deciso. Ieri, 25 agosto, l’annuncio che ha spiazzato la società catalana. Gli avvocati pronti a una battaglia legale per mettere fine a quasi 20 anni di storia con la casacca con cui Messi ha vinto trofei e infranto record. Ma oggi l’aria sembra già diversa e il futuro dell’argentino è sempre più incerto. Il nodo del contratto La prima incognita riguarda la clausola del contratto che lega Messi al Barcellona. Rinnovato nel 2017 per quattro anni a 110 milioni ... Leggi su open.online

tancredipalmeri : BOMBA (2) La clausola di rescissione unilaterale di Messi scadeva il 30 giugno, ma essendo state posticipate dalla… - marcovarini : Il #Barcellona accetterà un pagamento minore rispetto ai 700 mil previsti dalla clausola, evitando così ricorsi al… - Wes10Sneijder1 : @NandoPiscopo1 @lagoldoninuda @Zzobu1 Lascia perdere il tifo personale ed evita di scrivere cose poco intelligenti,… - mariobidi : @SandroSca Scusa ma non serve essere un giornalista per sapere che 1) Messi si libera a zero (clausola) 2) il City… - BBilanShit : @OfficiaLucio @rupertalbe La clausola è tutta da vedere. L’ingaggio, con l’OK dalla ????, NON sarebbe un problema. Co… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla clausola Dalla clausola contrattuale alla chiamata a Guardiola: incognite e indizi sul futuro di Leo Messi Open Leo al Barca 'vado via gratis', ma è guerra legale'

Sembrava la fine di un amore, ma si sta profilando una guerra legale. Dopo giorni di tira e molla, di silenzi e attese, frutto dello choc in Champions League e dell'incontro, quasi un avviso di addio, ...

Clamoroso! Messi ha comunicato il suo addio al Barcellona

La bomba arriva dall’Argentina. A lanciarla i colleghi di TyC Sports, uno dei media principali e solitamente affidabile. Secondo la stampa argentina Messi avrebbe comunicato via Fax la decisione uffic ...

Sembrava la fine di un amore, ma si sta profilando una guerra legale. Dopo giorni di tira e molla, di silenzi e attese, frutto dello choc in Champions League e dell'incontro, quasi un avviso di addio, ...La bomba arriva dall’Argentina. A lanciarla i colleghi di TyC Sports, uno dei media principali e solitamente affidabile. Secondo la stampa argentina Messi avrebbe comunicato via Fax la decisione uffic ...