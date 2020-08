Calciomercato Inter, Conte ha già fatto la lista: ecco i giocatori per tornare a vincere (Di mercoledì 26 agosto 2020) Calciomercato Inter, Conte ha già fatto la lista: ecco i giocatori per tornare a vincere. Da Tonali a Emerson, il tecnico non vuole fallire Antonio Conte ha già fatto la lista della spesa in vista della prossima stagione. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio ai giocatori chiesti dal tecnico nerazzurro, confermato ieri dopo una riunione fiume con la dirigenza. Tonali rimane l’obiettivo principale (Milan permettendo), mentre Emerson e Vidal possono dare una marcia in più alla compagine nerazzurra. E se parte Lautaro è pronto Dzeko. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

