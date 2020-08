Briatore, la paura e il sollievo. "Stabile e in buone condizioni" (Di mercoledì 26 agosto 2020) Maria Sorbi Positivo al virus, è ricoverato al San Raffaele. Febbre e spossatezza: non è grave ma si è preferito trattenerlo «È in condizioni stabili e buone» si affretta a chiarire lo staff del Billionaire senza aggiungere molto di più. Il minimo indispensabile per parare le notizie di corridoio che, fino a qualche ora prima, raccontavano di un Flavio Briatore in «condizioni serie». Il re delle notti in Costa Smeralda è stato ricoverato domenica sera al San Raffaele di Milano, sottoposto a una tac per i sintomi da polmonite e successivamente al tampone. Positivo al test, non è stato isolato a casa sua ma trattenuto: pur non avendo bisogno della terapia intensiva, l'imprenditore ha comunque 70 anni e rientra a pieno titolo nella ... Leggi su ilgiornale

