Briatore dall’ospedale rompe il silenzio: “Coronavirus? Per ora ho solo una prostatite” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Coronavirus, Briatore dall’ospedale minimizza: “Ho solo una prostatite” “Sto bene, ho solo una prostatite”: Flavio Briatore, ricoverato da domenica scorsa all’ospedale San Raffaele di Milano dopo aver scoperto di essere positivo al Coronavirus, prova a minimizzare. Dalla struttura in cui è ricoverato “in condizioni serie”, come anticipato ieri da L’Espresso, l’imprenditore telefona al Corriere della Sera per chiarire la sua situazione. “Ho solo una prostatite forte – spiega Briatore – e domenica sera sono andato al San Raffaele a Milano, dove mi hanno ricoverato. Intanto che ero qui, ho fatto il tampone e ancora non so se sono positivo”. Alla giornalista, che gli chiede come mai allora tutti ... Leggi su tpi

