Tornano i tifosi allo stadio: la Supercoppa Europea sarà a porte aperte (Di martedì 25 agosto 2020) Con un comunicato ufficiale la UEFA ha sancito che la Supercoppa Europea, in programma il prossimo 24 settembre a Budapest tra Bayern Monaco e Siviglia, si giocherà a porte aperte e quindi con la presenza del pubblico. Tuttavia la riapertura dei cancelli sarà solo parziale: saranno ammessi solo il 30% degli spettatori in base alla capienza dell’impianto. La Puskas Arena di Budapest dispone di circa sessantasettemila posti a sedere, quindi si attendono poco più di ventimila spettatori. Nonostante ciò questo è un segno forte verso un ritorno ‘parziale’ alla normalità anche nel mondo del calcio. La riapertura sarà importante anche per studiare con precisione l’impatto degli spettatori sul protocollo UEFA ‘Return to Play’. ... Leggi su sport.periodicodaily

