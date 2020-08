«Sostegno ai media, ma non per quelli online» (Di martedì 25 agosto 2020) La Commissione delle telecomunicazioni del Nazionale ha dato via libera (di strettissima misura) al pacchetto. Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : Sostegno media TFA sostegno V ciclo: cambiano modalità e requisiti prove di accesso. Preselettiva non farà media, si riaprono i bandi. DECRETO Orizzonte Scuola Dl Agosto, Unimpresa: "Solo rinvii fiscali non risolvono nodo liquidità Pmi"

(Teleborsa) - "Con il decreto legge di agosto gli imprenditori aspettavano con ansia che il governo varasse misure fiscali e finanziarie in grado di assicurare alle piccole e medie imprese quella liqu ...

Ritorno a scuola: che cosa fanno i Paesi dell’Unione Europea?

Le scuole sono state chiuse il 16 marzo, e riaperte per i bambini di età inferiore agli 11 anni il 15 aprile. Anche se pochi sono stati i casi gravi, Copenhagen, a differenza della vicina Svezia, ha s ...

