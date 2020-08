Salento, Tromba d’aria si abbatte su una spiaggia: 5 feriti [VIDEO] (Di martedì 25 agosto 2020) Non è durato più di una manciata di minuti ma è stato sufficiente alla Tromba d’aria manifestatasi su una spiaggia spiaggia di Pescoluse, Marina di Salve, nel Basso Salento, per scatenare il panico ai bagnanti del luogo, ferendone cinque. L’anomalo evento atmosferico ha colpito in maniera particolare una ragazza di 21 anni e un uomo di 56, gestore dell’esercizio balneare. Danni L’uomo è stato colpito alla testa da un pezzo di legno alzato in aria e scagliato con violenza verso la sua direzione. La Tromba d’aria ha interessato quasi mezzo chilometro sul litorale ed ha danneggiato numerose attrezzature da mare presenti sulla spiaggia, ed ha costretto i bagnanti ad una fuga improvvisa: Il landspout è una specie di ... Leggi su giornal

