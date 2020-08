Pes2021, la copertina con Davies, Rashford, Cristiano Ronaldo e… Messi in blaugrana (Di martedì 25 agosto 2020) Cristiano Ronaldo e non solo nella cover di PES 2021. Il noto videogioco calcistico della Konami ha deciso di puntare sull'asso portoghese e altri tre grandissimi protagonisti della stagione del pallone con tanto di "auspicio" sul futuro.Pes2021, i protagonisticaption id="attachment 1004217" align="alignnone" width="528" Messi (getty images)/captionOltre al portoghese della Juventus, presenti Alphonso Davies, assoluta scoperta del Bayern Monaco. Marcus Rashford del Manchester United e Lionel Messi. Il popolare gioco calcistico della Konami ha deciso di puntare su questi fantastici quattro con tanto di messaggio in ottica mercato per quanto riguarda La Pulce del Barcellona vista ancora in maglia blaugrana.La nuova versione del videogioco sarà ... Leggi su itasportpress

