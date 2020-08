Napoli, De Laurentiis polemico: “Degli arbitri sbagliano, ma gli fanno dirigere la finale di Champions” (Di martedì 25 agosto 2020) Inizia la nuova stagione per il Napoli del tecnico Gennaro Gattuso e del presidente Aurelio De Laurentiis, con quest’ultimo che, nel corso della conferenza stampa, non ha perso la sua vena polemica. Il numero uno del club partenopeo, infatti, ha pronunciato delle parole abbastanza dure all’indirizzo dell’arbitro Daniele Orsato che, a parer suo, non avrebbe meritato di dirigere la finale di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain: “Cosa mi aspetto dal mondo arbitrale in questa nuova stagione? La domanda la deve fare a chi governa gli arbitri. Certi arbitri, anche se sbagliano, gli danno da arbitrare la finale di Champions League. Di cosa c’è da parlare…”. Leggi su sportface

