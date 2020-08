Miozzo (Cts): "L'epidemia è andata fuori controllo: paghiamo un'estate in libertà con party e assembramenti" (Di martedì 25 agosto 2020) “L’epidemia è andata fuori controllo. paghiamo un’estate in libertà, con party sulle spiagge, discoteche aperte e assembramenti senza regole”. A parlare così della crescita dei contagi in Italia sulle pagine del quotidiano Il Giornale è Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico. Miozzo avverte:“Una crescita sull’andamento dei contagi era prevista, però dobbiamo capire come si evolve questa curva epidemica: se raggiunge un picco e poi si ferma, possiamo stare tranquilli perché è il colpo di coda di comportamenti scorretti dei vacanzieri, ma se ... Leggi su huffingtonpost

