Messi ha chiesto al Barcellona di andar via (Di mercoledì 26 agosto 2020) Messi ha chiesto al Barcellona la rescissione unilaterale del contratto. L 'argentino ha inviato nel pomeriggio una comunicazione ufficiale al club catalano, con la quale sostiene la validità della clausola inserita nel suo contratto, che gli consente di rescindere il contratto ogni anno a fine stagione. Secondo Messi, la stagione 2019/2020 è appena conclusa e quindi la validità della clausola è prorogata automaticamente fino al 31 agosto. In attesa della replica del Barcellona, arriva la conferma di Puyol. "Rispetto e ammirazione, Leo. Tutto il mio sostegno, amico". Leggi su ilfogliettone

capuanogio : Secondo @DiarioOle #Messi avrebbe chiesto di esercitare la clausola che gli consente di liberarsi dal #Barcellona s… - marcoconterio : ?? Il #FCBarcelona ha confermato. Lionel #Messi ha chiesto di andare via. - Corriere : Messi ha chiesto ufficialmente al Barcellona di andarsene ora - tinkerbxell : *conte rimane all’Inter* interisti: “finalmente, adesso non avrò più ansia fino alla ripresa del campionato* gior… - Wright_92 : RT @VittoRoto: #Suning avrebbe chiesto un appoggio economico al presidente cinese Xi Jinping per tentare l'assalto a #Messi, considerato un… -